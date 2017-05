Bad-Dürrheim Musik und eine ernste Tonlage

Die erste Stunde des Abends gehörte der Musik: festlich wurde die Bürgerbegegnung von Eun-Ah Cho-Nitschke an der Orgel mit zwei Stücken eröffnet. Sehr viel Beifall erhielten auch die beiden jungen Künstler Hanna Borho und Clemens Jaeckel, die mit Stücken von Jules Demersseman und Eugene Bozza die Klangfülle der Kirche nutzten und ihre technischen wie auch musikalischen Fertigkeiten in den beiden anspruchsvollen Stücken auf dem Saxophon und am begleitenden Klavier auszuspielen wussten. Wie für die Kirche geschaffen waren die Barocken Triosonaten, Sarah Rebhan (Altflöte), Monika Wunderlich (Blockflöten und Traversflöte) sowie die begleitende Organistin Susanne Heinrich zeigten ihr gutes Zusammenspiel, ihre feine Dynamik und ihre Ausdruckskraft in drei Stücken.

Nach der Musik gab es Geschichten, Berichte zum Thema "Ankommen in Bad Dürrheim" und der Hinweis von Pfarrer Bernhard Jaeckel auf die Welt, die in Bewegung ist und sich mit Menschen aus verschiedenen Ländern und ihren Geschichten auseinanderzusetzen hat. Nicht weniger als 80 Nationen sind auch mittlerweile in Bad Dürrheim vertreten, drei Personen hatten an diesem Abend Gelegenheit, ihre "Ankommensgeschichten" den aufmerksamen Zuhörern zu präsentieren. Mohamed Kaviani war der erste Redner, er kam vor 30 Jahren nach Bad Dürrheim und hat sich nach eigenen Angaben "in die Stadt verliebt". Die Worte seines Vaters Said Kaviani "Hier ist eure Zukunft, lernt die Sprache, sucht einen Job, integriert euch gut", wusste er erfolgreich umzusetzen, das Lebensmotto seiner Eltern verinnerlichte er und lebt erfolgreich in der Kurstadt.

Gehan Al Malohe kam vor eineinhalb Jahren nach Bad Dürrheim und erzählte in guter deutscher Sprache vom Verlassen ihrer syrischen Heimat und dem Ankommen in einer "zweiten Heimat", nicht vergessen wollte sie die Menschen, die ihnen bislang Hilfe und Geschenke gebracht haben für einen neuen Start in Deutschland. Und auch die dritte Rednerin, die 14-jährige Rayan Haj Hasan, erzählte eindrucksvoll ihre bisherige Lebensgeschichte, die sie und ihre Familie nach dem Ausbruch des Krieges in Syrien in andere Länder und letztendlich nach Deutschland gebracht hatte. Alle drei sehen ihre neuen Lebensmöglichkeiten in Deutschland und stellten den Dank für die bisherige Hilfe in den Mittelpunkt ihrer Berichte.