Bad-Dürrheim Motorradfahrer stößt mitAuto zusammen

Bad Dürrheim. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr. Der 20-Jährige kam mit seiner Kawasaki aus Richtung Schwenninger Messegelände und wollte auf der B 27 weiter in Richtung Bad Dürrheim fahren. Beim Einfädeln auf die Bundesstraße hatte er dann den aus Richtung Trossingen kommenden Ford übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise nach dem Motorradsturz unverletzt, informiert die Polizei. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von circa 1300 Euro. Der Schaden an dem Pkw wird auf 5000 Euro beziffert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen.