Bad Dürrheim. Am 14. Oktober gibt sich der Österreicher Severin Groebner die Ehre und beschließt die diesjährige "Kultur im CLUB"-Reihe mit seiner Show "Vom kleinen Mann, der wissen möchte wer ihm auf den Kopf g’schissen hat" Ein Kabarett-Märchen über einen, der auszog, weil er es wissen wollte. Was haben Bauarbeiter und Werbeagenten, Architekten und IT-ler, Politiker und Prostituierte, Konzernchefs und Security-Sheriffs gemeinsam? Genau. Sie sind Teil von Severin Groebners neuem Kabarett-Programm. Der Träger des Österreichischen Kabarettpreises 2013 wirft sich in seinem neuen Solo kopfüber in die Gesellschaft und fragt sich: Was soll das? Wer war das? Und was fällt dem eigentlich ein? Karten sind im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/66 62 66, sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich