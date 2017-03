Bad-Dürrheim Morgen ist Selbsthilfetag in Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vorträge gibt es zum Thema "Psychische Gesundheit", wie zum Beispiel um 11.15 Uhr über Angst. Referent ist der ärztliche Leiter der Luisenklinik, Norbert Grulke. Wie man durch sensible Körperwahrnehmung die Psyche positiv beeinflussen und so die eigene Gesundheit erhalten kann, erklärt um 12.30 Uhr Petra Mommert-Jauch mit dem neuen Konzept "Embodiment". Viele Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung sind stark belastet durch ihre Situation. Die Vorsitzende des Landesverbands der Angehörigen psychisch Kranker, Barbara Mechelke-Bordanowicz, erläutert in ihrem Vortrag um 13.45 Uhr die Probleme betroffener Familien. Selbsthilfegruppen informieren in einer Gesprächsrunde über Wege aus der Depression. Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) informiert über das neue Angebot für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige im Landratsamt. Das Programm ist beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Gesundheitsamt erhältlich. Weitere Infos unter Telefon: 07721/9 137 165. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, ganztägig wird Bewirtung angeboten.