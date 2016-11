Bad-Dürrheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise in das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar eingebrochen. Die Täter schraubten im Ruheraum des Saunabereichs "Salinenwelt" drei Monitore ab und entwendeten diese. Zum Abmontieren der in einer Höhe von etwa 2,50 Meter angebrachten Monitore wurde eine Stehleiter aus dem Lagerraum des Saunabereichs verwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Bad Dürrheim 07726/939 480 erbeten.