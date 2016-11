Bad-Dürrheim Modellprojekte begeistern Besucher

Gegenseitige Hilfe, unterstützt von Ehrenamtlichen, wird groß geschrieben. Initiator des Projekts war die Gemeinde Burgrieden mit dem Bürgermeister Josef Pfaff. Im Rahmen der Gemeindeentwicklung suchte die Kommune zusammen mit dem Verein Lebensqualität Burgrieden und der Bürgerstiftung Burgrieden einen Weg, die Gemeinde attraktiv zu halten und ein gemeinsames Wohnen von Bürgern in unterschiedlichen Lebenslagen zu ermöglichen. So sollte auch einer Landflucht vorgebeugt werden. Das sei gelungen, so der Bürgermeister. Die Gemeinde weise steigende Einwohnerzahlen auf. Die Besucher aus Bad Dürrheim zeigten sich begeistert über die Konzeption dieses Vorzeigeprojekts. Man wünsche sich auch in Bad Dürrheim, dass die Stadt eine Führungsrolle bei solchen Vorhaben übernimmt.

Die zweite Station der Besichtungsreise war das Projekt "Integriertes Wohnen" (IWO) in Kempten. Es liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Mieter und Eigentümer wurden bereits in der Bauphase in das Projekt eingebunden. Es umfasst 65 Wohnungen mit ein bis vier Zimmern und Tiefgaragenstellplätzen. Auch hier sind die Gebäude durch überdachte Gänge miteinander verbunden. 150 Mieter sowie Eigentümer leben darin. Darunter Singles, Alleinerziehende, Familien mit Kindern und Menschen mit Behinderung. Speziell für ältere Bewohner besteht eine betreute Behindertenwohngruppe und eine Tagespflegestation. Das Projekt ermöglicht soziale und altersbezogene Vielfalt. Eine Besonderheit ist, dass Studenten dort kleine Wohnungen zu bezahlbaren Preisen angemietet haben und sich im Gegenzug im sozialen Bereich im Wohnpark engagieren. Überhaupt wird Nachbarschaftshilfe und Bewohnermitarbeit groß geschrieben. Alle Teilnehmer der Exkursion zeigten sich von den Modellprojekten beeindruckt. Sie hatten großes Interesse an einem solchen Vorhaben und baten, auch weiterhin Informationen über den Fortgang des geplanten Projekts "Neue Wohnformen" zu erhalten.

Weitere Informationen: www.generationentreff-lebenswert.de