Bad-Dürrheim Mitglied getauft

Danach verlas Kassiererin Petra Dünkel den Kassenbericht. Hier zeigte sich, dass der Verein gut wirtschaftete und mit einem kleinen Plus das Jahr abschloss. Da es sonst keine Wünsche und Anträge gab, konnte Annerose Liebermann nach nur 40 Minütiger Jahreshauptversammlung die Sitzung beenden. Es stand jedoch noch die schaurig-gruselige Hexentaufe bevor. Das Tauf-Ritual wurde auf dem Hochemminger Rathausplatz vollzogen. Trotz der Kälte wurde ein neues Mitglied getauft. Im Schein des Feuers, ein Hexengebräu trinkend, musste dieses in der moorigen Erde aus dem Hochemminger Ried nach ihrem Hexennamen suchen. Nach erfolgreicher Suche wurde Heike Adler (Hexenname Hippokrätzia) in den ehrwürdigen Kreis der Ried-Hexen aufgenommen. Das Ereignis lockte hierfür wieder viele Schaulustige an. Anschließend wurde im kleinen Kreise im ehemaligen Sparkassenraum weiter gefeiert.

25 Aktive im Häs gibt es

Die Ried-Hexen Hochemmingen wurden im Jahre 1998 gegründet. Aktuell hat der Verein 25 Aktive und zwölf Kinder. Für die nächste Fasnet stehen schon einige Termine fest, auch der umgebaute Hexenwagen kommt wieder zum Einsatz. An den hohen Tagen wird die Vereins eigene Besenwirtschaft, der Hexenkessel hierfür auch wieder geöffnet sein.