Bad-Dürrheim Miteinander und Achtsamkeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Königsfeld ist etwas kleiner als Bad Dürrheim, wo das erste Forum stattfand. Königsfeld wird mit einer gewissen Breite in die Thematik einsteigen", so Früh, der den Auftakt in Bad Dürrheim gleichwohl als gelungen bewertet. Das Forum "Gesund und Vital" des Gesundheitsnetzwerkes hatte als Format die zuvor traditionell in Schwenningen veranstaltete Gesundheitsmesse zur Präsentation der Gesundheitsangebote des Kreises abgelöst. Die Konzeption des Forums sieht vor, dass die Veranstaltung an wechselnden Veranstaltungsorten im Kreis ausgerichtet wird. Es wird kein Eintrittspreis erhoben.

Besuchern wird ab 10.30 Uhr an wechselnden Orten ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zum Auftakt findet im Kirchensaal ein Gottesdienst statt, später dann auch eine Podiumsdiskussion. Aber auch das Haus des Gastes, der Helene-Schweitzer-Saal, die MediClin Albert-Schweitzer Klinik und die Michael-Balint-Klinik sind Veranstaltungsorte. "Der Ansatz knüpft daran an, dass wir Gesundheitszentren im ländlichen Raum haben, die eine Vielzahl von Produkten im Bereich Prävention und Gesundheit präsentieren", sagte der Königsfelder Bürgermeister Fritz Link, der auch Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerkes ist. Im Kurpark wird es ein Outdoor-Programm geben, zum Beispiel Probefahren von E-Bikes, Slackline für Kinder und "Denken in Bewegung".

Alle Angebote, auch die Vorträge in der MediClin Albert Schweitzer und Baar-Klinik (unter anderem kann das Schlaflabor besichtigt werden) und in der Balint-Klinik (Flucht und Migration sowie Depression) sind kostenlos. Unter anderem altersgerechtes Wohnen ist ein Vortragsthema im Helene-Schweitzer-Saal.