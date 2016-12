Bad Dürrheim. Mit ihrem SUV fuhr eine 48-jährige am Mittwochnachmittag in einem Moment der Unachtsamkeit gegen einen Fahrradständer, der auf einem Parkplatz eines Biomarktes in der Schwenninger Straße montierten war. An diesem und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.