Bad-Dürrheim Mit mehreren Interessenten im Gespräch

Bad Dürrheim (rtr). Das Haus in der Friedrichstraße 12, in dem die Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau ihre Filiale in Bad Dürrheim hat, soll verkauft werden (wir berichteten), wobei die Volksbank ihre Räume dort angemietet hat. Im Auftrag des Eigentümers platziert die HSG Wirtschaftskanzlei aus Singen die Immobilie am Markt. Offensichtlich erfolgreich. So berichtet ein Ansprechpartner der Kanzlei, dass es Gespräche mit Interessenten gebe und er davon ausgehe, dass die Immobilie zum veranschlagten Preis von 635 000 Euro verkauft werden könne. Die Volksbank werde aber weiterhin dort beheimatet sein, weist der Kanzleimitarbeiter auf langjährige Laufzeiten bei den Mietverträgen zwischen Eigentümer und Volksbank hin. Diese Verträge seien innerhalb der Laufzeit unkündbar. Der künftige Eigentümer werde das Gebäude daher als Renditeobjekt übernehmen.