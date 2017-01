Bad-Dürrheim Mit großen Orden ausgezeichnet

In Zeiten wo es überall Nachwuchsmangel gibt, ist es für Zunftmeister Joachim Müller eine große Freude, gleich so viele junge Mitglieder als Narrenräte aufnehmen zu können. "Die Jungen sägen an unseren Stühlen, dennoch freuen wir uns, einige junge Narrenräte in unseren Reihen zu haben", brachte es Zeremonienmeister Klaus Götz auf den Punkt.

Es gab jedoch nicht nur Jungnarrenräte, sondern mit Petra Böhnisch hatte sich auch ein langjähriges Mitglied der Siedergilde für den Nar­renrats­posten beworben und wurde von der Mitgliederversammlung im November auch gewählt. Sie und die Jungnarrenräte Maximilian Fritz, Luxian Götz, Alexander Lieb und Benedikt Martin bekamen den Salzsackorden und die Narrenratskappe überreicht und aufgesetzt. Ebenso wählten die Hansel im November eine neue Hanselmutter und einen neuen Hanselvater. So bekamen auch Gina Wetzel als Hanselmutter und Natascha Castiello als Hanselvater den Salzsackorden überreicht.

Neben den Ernennungen nahmen auch die Ehrungen einen breiteren Rahmen ein. So bekamen für fünfjährige aktive Mitgliedschaft oder zehnjährige passive Mitgliedschaft Anne Antony, Tanja Biedehorn, Adrian Bockmann, Alexander Bölle, Alexandra und Markus Diebold, Donna-Sophia und Annette Dold, Kathrin Duffner, Florian Fender, Maximilian Fritz, Tobias Gerauch, Elisa Giusa, Morris Hauger, Gabriele Hertrich, Caroline und Pascal Hess, Lukas und Sabrina Himmelsbach, Carolin Hirt, Nadine Hones, Bianca Kersch, Jan Kopfmann, Aline Leser, Alexander Lieb, Kristin Maier, Anne Pauli, Miriam Rauch, Marcel Rebholz, Andrea Schachtmann, Axel Scheef, Martin Schlenker, Lukas Schötz, Anja und Lena Sieger, Thomas Sorg, Marius Stuber, Elena Untenberger und Claudia Ziesel den kleinen Hanselorden verliehen.