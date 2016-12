Bad Dürrheim. Mit Fräulein Luise Schmidt geht es am Mittwoch, 28. Dezember zum letzten Mal für dieses Jahr auf Tour, Start ist um 17 Uhr. In der Pension, in der sie immer wohnt, findet ein reger Austausch an Gesprächen statt, sodass Fräulein Schmidt sehr gut über Altes und Neues und über Klatsch und Tratsch im Städtchen informiert ist. Tickets gibt es unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes.