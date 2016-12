Bad-Dürrheim Mit Eifer bei der Sache

Es begann mit einem Fitnessparcours, bei dem die Kinder aller Altersklassen zusammen mit Eltern einen kleinen Sportwettkampf bestritten. Ein Team bestand aus zwei bis fünf Personen. Nach diesem Mitmachangebot stiegen die großen und vor allem die kleinen Sportler voll ins Programm ein, um Eltern und Großeltern zu zeigen, was sie das Jahr über lernten. A Sky full of Stars war der Musiktitel auf den die Mädchen ihre Übungen zeigten, und vielleicht war manch künftiger Star dabei – denn früh übt sich. Betreut werde sie von Annika Tröster, Simone Knörzer und Verena Terner. Etwas rockiger wurde es mit dem Titel Jump bei den Jungs, und auch hier gab es bei den Bodenübungen einiges zu sehen (Leitung: Knut Gerlich, Benjamin Celma-Hall). Es folgte das Turnen der vier- und fünfjährigen mit einer Gymnastik mit Kissen (Susi Reiner, Gabriele Brenner, Renate Ketterer) nochmals eine Gruppe Mädchenturnen (Birgit Dufner-Habl, Alexandra Herbst) und das Eltern-Kind-Turnen (Alexandra Herbst, Simone Knörzer).

Die Dancing Stars unter der Leitung von Tamara Pfaff zeigten einen Tanz auf Now we Move. Die Vorschüler zeigten eine Akrobatik mit Stäben (Susanne Celma-Gabriel, Nadine Mund, Benjamin Celma-Hall und Helga Kopp), und dass der Verein nicht nur aus Turnen und Tanz besteht, zeigten die Volleyballerinnen unter der Leitung von Bern Lidola). Wie es beim Turnerbund seit Jahrzehnten Brauch ist, kam für alle Kinder am Schluss dann auch der Nikolaus.