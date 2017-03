Bad-Dürrheim Mit Dampflok in die Kurstadt

Bad Dürrheim (rtr). Im Sommer 1902 war per Gesetz beschlossen worden, eine eingleisige Normalspurbahn auf Staatskosten nach Dürrheim zu bauen. Die Großherzogliche Generaldirektion der Staatseisenbahnen veröffentliche am 21. Juli 1904, dass die Bahnstrecke Marbach – Dürrheim am 1. August 1904 für den Personen- und Gepäckverkehr und am 1. September 1904 für den Güterverkehr eröffnet wird, schreibt Kauth im "Sensedengler".

Und weiter heißt es in der Broschüre: Als es dann endlich am Sonntag, 31. Juli 1904 hieß: "Einsteigen nach Marbach – Dürrheim", war alles auf den Beinen. Die Einleitung der Einweihungsfeierlichkeiten bildeten bereits am Tag davor Schülersonderzüge. Dürrheimer Kinder, immerhin 200 an der Zahl, ratterten als Vorhut per "Isebähnle" am Nachmittag mit Lehrern, dem Bürgermeister und etlichen Gemeinderäten nach Villingen, wo sie auf Kosten der Gemeinde in der "Tonhalle" bewirtet wurden.

Die "jüngste badische Station" wurde dann am Sonntag mit einer Jungfernfahrt eingeweiht. Um 12.15 Uhr schnaubte und stöhnte die Lok, die wunderschön mit Blumen geschmückt war, aus dem Villinger Bahnhof. Bei der "Station Marbach" wurde der Zug auch festlich beflaggt, und der Dürrheimer Gemeinderat stieg zu. Dampfend und rauchend traf der Festzug unter den Klängen der Kurkapelle am überreich geschmückten Dürrheimer Bahnhof ein. Wie berichtet wurde, hatte nahezu jeder Anwesende feuchte Augen, und manche Freudenträne kullerte auf den Bahnhofsplatz.