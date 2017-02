Bad-Dürrheim Mit 66 Jahren im Wanderalter

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr, so erinnerte Bury, sei im April das zweitägige Wanderführertreffen der Heimat- und Wander-Akademie Baden Württemberg gewesen. Mit dessen Ausführung sei die Ortsgruppe stark gefordert gewesen, ein umfangreiches Programm wurde ausgearbeitet, rund 100 zertifizierte Wanderführer nahmen daran teil.

Durchgeführt wurde die von Annette und Andreas Scholderer organisierte Warentauschbörse, auf die Teilnahme am Christkindlemarkt habe man verzichtet, dafür wurde für die Mitglieder das Vereinsheim geöffnet. Bury versäumte es nicht, zahlreichen Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement im Verein zu danken und er sprach die Hoffnung aus, auch in Zukunft ein gut funktionierendes Team zu bleiben. Dem Bericht von Wanderwart Wolfgang Jans war zu entnehmen, dass im vergangenen Wanderjahr von 908 Teilnehmern bei 35 Unternehmungen insgesamt 9298 Kilometer zurückgelegt wurden. Im Einsatz waren insgesamt 24 Wanderführer. Im Oktober trafen sich alle Wanderführer mit dem Wanderwart, um den Wanderplan zu erstellen. Es sei wieder einmal gelungen, interessante Wanderungen und Unternehmungen zusammen zu stellen und die Organisatoren würden sich über regen Zuspruch freuen. Dankesworte wurden an Jürgen Kauth gerichtet, der professionell in einem Jahreskalender den Wanderplan eingearbeitet hatte. "Wir vom Schwarzwaldverein sind aufgerufen, auf unsere Heimat zu achten, sie mit offenen Augen und wachem Verstand erfassen und schätzen lernen", appellierte Jürgen Kauth in seiner Funktion als Heimatpfleger. "Wandern ist wieder in", bemerkte Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz. Es sei jedoch nicht nur ein Modetrend, sondern es würde dazu beitragen, dass den Menschen die Natur wieder ins Bewusstsein gelange. Landschaftspflege sei sehr wichtig.

Die Stadt, so hob Glunz hervor, sei der Ortsgruppe dafür sehr dankbar und werde sie in gewissen Bereichen gerne unterstützen. Mit zahlreichen Ehrungen langjähriger Mitglieder endete die harmonisch verlaufende Versammlung. Für 50-jährige Zugehörigkeit wurde Eugen Höfler ausgezeichnet, jeweils für 40 Jahre Alois Hall, Ursula Hall, Herbert Schleicher, Luschin Reisen GmbH, Rolf Jäger, Elke Jäger, Otto Moser, Ludwig Reich, Katharina Messmer, und Lore Münsch. Für 25 Jahre Christel Höfler und Waltraud Weckermann. Berthold Bury überreichte den anwesenden Geehrten die Urkunden.