Bad-Dürrheim Missstände in Umkleidekabinen

Bad Dürrheim (kal). Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bad Dürrheim appellierte der Trainer der Damenmannschaft, Klaus Stärk, eindringlich an den Vorstand, die bestehenden Missstände im Vereinsheim Schabelstube hinsichtlich der Benutzung der Kabinen und der Duschgelegenheiten zu beseitigen. "Der Ist-Zustand, dass sich Mädchen und Jungen, natürlich voneinander getrennt, dennoch eine Dusche teilen müssen, ist weder Akzeptabel noch tragbar", wetterte Stärk. Ebenso sah er als unannehmbar an, dass sich die Schiedsrichter im Büro umziehen müssen. "Sowas gibt es nicht Mal in der hintersten Mongolei", sagte der Damencoach. Er bat darum, sich kundig zu machen, ob für die die Fußballspielerinnen Umkleidemöglichkeiten in der benachbarten Salinensporthalle geschaffen werden können.