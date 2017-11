Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Schon die zahlreichen Autos rund um das evangelische Gemeindehaus in Oberbaldingen ließen ahnen, dass sich wieder viele Menschen mit Weihnachtsgeschenken und Köstlichkeiten von der Kuchentheke anlässlich des Missionsbasars eindecken wollten. Unter der Regie von Irmhild Schneider und Käthe Götz waren im Gemeindesaal zahlreiche Stände aufgebaut, wo Selbstgestricktes ebenso wie viele andere Geschenkartikel feilgeboten wurden. Der Erlös des Basars geht zu gleichen Teilen an die Liebenzeller Mission, an das Patenprojekt Jujuy in Argentinien und an die Schülermissionarin Stefanie Spranger, die derzeit in Berlin tätig ist.