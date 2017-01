Bad Dürrheim. Die Kur und Bäder GmbH aus Bad Dürrheim ist mit einem Stand auf einer der wichtigsten Urlaubs-Messen Deutschlands vertreten. "Die CMT in Stuttgart gibt uns die Möglichkeit, uns in Szene zu setzen und den attraktiven Kurort im Schwarzwald zu repräsentieren", so Geschäftsführer Markus Spettel. "30 Jahre Solemar", so die Headline am Messestand. Die Kur und Bäder GmbH stellt vielfältige Angebote im Jubiläumsjahr vor. Davon hat sich auch Minister Guido Wolf persönlich ein Bild gemacht und besuchte den Messestand der Bäderstadt Bad Dürrheim in Halle 6, Stand C44.