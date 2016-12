Bad-Dürrheim Minara hat für Schwimmerwieder offen

Bad Dürrheim (wst). Das Minara ist wohl eines der teuersten Sorgenkinder der Kur und Bäderstadt. Das über 40 Jahre alte Schwimmbad hatte in diesem Jahr nicht den erste größere Schaden, der behoben werden musste. War es an der Fastnacht ein Rohrbruch, der die Duschen im Bad lahm legten, war es im August und beider jetzigen Schließung ein technischer Defekt. Dieses Mal in der Wasseraufbereitung Seit dem 25. November war das Bad geschlossen, die Technik – teilweise so alt wie das Bad selbst – merklich anfällig für massive Störungen. Aktuell wird im Gemeinderat ein Neubau diskutiert, der um die zehn Millionen Euro kosten dürfte, bei 8,9 Millionen ist der Betrag momentan allerdings gedeckelt.