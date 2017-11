Bad-Dürrheim Minara-Diskussion bietet Zündstoff

Wie die LBU in ihrer Pressemitteilung bereits vergangene Woche verlautete, stufe sie die Entscheidung über einen Minara-Neubau als so wichtig ein, dass sie einen Bürgerentscheid für das richtige Mittel der Wahl halte. Geht es nach der LBU-Planung, soll Ende Januar der Abstimmungsentwurf entschieden und im Frühjahr abgestimmt werden. Ein ehrgeiziger Plan. Denn bis zum Januar hätte die Verwaltung einiges zu tun. Sie müsste in der Frage klar formulieren, über was für ein Minara der Bürger abstimmen soll. Sprich: Man muss wissen, was der Bau kostet und die Folgekosten berechnet haben.