Bad Dürrheim (rtr). Die Zukunft des Hallenfreibads Minara ist ungewiss, nachdem die Kosten für einen Neubau von einem beauftragten Büro deutlich höher geschätzt wurden als die 8,9 Millionen Euro, die der Gemeinderat bereit ist, hierfür maximal in die Hand zu nehmen. Wie Bürgermeister Walter Klumpp nun in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mitteilte, werde es am Freitagabend, 13. Oktober, eine Bürgerversammlung zu dem Thema im Haus des Bürgers geben. Der Gemeinderat werde sich mit den Plänen dann in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. Oktober, befassen.