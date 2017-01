Bad-Dürrheim Minara bleibt vorübergehend geschlossen

Bei der Ausführung eines neuen Hallenbades hält Mill zwei Becken trotzdem für sinnvoll. In einem Sportbecken mit fünf Bahnen und 25 Metern Länge könne geschwommen werden. Ein zweites, räumlich getrenntes Becken in einer Größe von etwa zehn mal zwölf Metern könne für Nichtschwimmer genutzt werden, außerdem mit Hubboden versehen werden, damit dort auch Kurse stattfinden könnten. Für wichtig hält Mill außerdem einen schönen Kinderspielbereich. Eine überdachte Rutsche sei zwar ebenfalls wünschenswert, sprenge aber womöglich den Kostenrahmen.

Die jetzige Reparatur und vorübergehende Schließung des Minara wurde wegen eines Haarrisses in einer Wasserhauptleitung zum Becken notwendig, erklärt Mill. Nachdem die rund 1000 Kubikmeter Wasser seit Dienstagabend abgelassen wurden und das Bad bis Mittwochmorgen dann trocken gelegt war, konnte repariert werden. Hierzu wurde noch am Vormittag das Stück mit dem Riss rausgesägt und die Lücke mit einem neuen Rohrstück gefüllt. Parallel dazu begannen die Reinigungsarbeiten des Hallenbadbeckens. Mill rechnet damit, dass bereits im Lauf des heutigen Donnerstags wieder Wasser ins Becken gefüllt werden kann. Bei der weiteren Prüfung sei außerdem noch ein Riss in einem Wasserrohr in der Dusche entdeckt worden, dass heute erneuert werde. Am Freitag möchte ein Handwerker noch einige in Mitleidenschaft gezogene Bretter an der Decke wieder befestigen. Bis Sonntagfrüh sollte für den Badebetrieb wieder alles startklar sein.

Einen Vorteil hat die jetzige Schließung. So soll sich damit die übliche zweiwöchige Schließung im April erübrigen, in der normalerweise die Reinigung erfolgt und die Freibadsaison ab Mai vorbereitet wird. Die Reinigung des Freibads und die weiteren Arbeiten in diesem Bereich sollen dann parallel zum laufenden Hallenbadbetrieb erfolgen. Das sei schwierig, aber machbar, beschreibt Mill den zusätzlichen Arbeitsaufwand.