Bad-Dürrheim Minara bleibt für die nächsten zehn Tage zu

Bad Dürrheim (wst). Das Minara ist 40 Jahre alt und die Technik teilweise auch. Das macht sich immer wieder bemerkbar, Pläne für eine Sanierung gibt es schon lange. So wie es im Moment aussieht, wird es wohl einen Neubau geben. Dass der Gemeinderat die Entscheidung eventuell zu lange hinausgezögert hat, macht sich aktuell bemerkbar. Bei einer Routinekontrolle am Freitag wurde klar, dass die Filterpumpentechnik nicht funktioniert und das Hallenbad somit nicht nutzbar ist. Aufgrund der Diskussionen um Neubau oder Sanierung werde man nur das Notwendige machen, so Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel. Zwar seien in den vergangenen Jahren das Bad und die Technik regelmäßig gewartet worden. Die Kontroverse über das Bad wird seit Jahren geführt, eine Entscheidung von Stadt und Gemeinderat immer wieder verschoben. Aus diesem Grund seien laut Spettel die großen Investitionen nicht mehr getätigt worden.