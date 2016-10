Bad-Dürrheim Millionen sind für Minara notwendig

Bad Dürrheim - Im September 2015 feierte das Hallen- und Freibad Minara sein 40-jähriges Bestehen. Und die 40 Jahre sind dem Bau anzumerken - vor allem was die Technik betrifft. Seit mehreren Jahren ist klar, dass eine größer Investition zur Sanierung benötigt wird. Die Kur und Bäder Stadt ohne Hallen- und Freibad ist für viele Bürger und einige Gemeinderäte undenkbar. Bei der heutigen Sitzung des Gemeinderats geht es nun erneut um die Zukunft der Einrichtung. Im Oktober 2014 gab es die Aussage von Bürgermeister Walter Klumpp, dass eine Sanierung, die damals auf rund vier Millionen Euro geschätzt wurde, nur durch eine Steuererhöhung geschafft werden könne. Die Situation hat sich nicht geändert, die Kosten für eine Sanierung sind auch nicht geringer geworden. Auch ein Neubau wurde von den Gutachtern geprüft. 8,9 Millionen sind weiterhin das höchste Maß der Dinge, was es kosten darf. Dafür würde es im Moment jedoch nur den Neubau des Hallenbades geben. Ein Variante mit einem so genannten Cabriodach würde noch mal gut zwei Millionen mehr kosten.