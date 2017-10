Bad Dürrheim-Hochemmingen. Zur Doppel-Meisterschaften der Herren des Tennisclubs Hochemmingen hatten sich fünf Paare gemeldet, unter anderem spielten Klaus Stielow/Edgar Jäger, Alexander Reich/Raimund Stobbe, Mathias Villinger/Reinhard Hiss sowie Bernhard Graf und Thomas Gruhler um die Meisterschaft. Da es keinen klaren Favoriten gab, erlebten die Zuschauer doch einige spannende Spiele, die mit manchen Überraschungen endeten. So zog sich die Meisterschaft bis in den Abend hinein und man musste zu den letzten Spielen die Flutlichtanlage einschalten. Da nach Abschluss aller Spiele drei Mannschaften jeweils drei Siege zu verzeichnen hatten, musste am Ende die Anzahl der gewonnen Spiele die Entscheidung bringen. Hier siegte dann das Doppel Reinhard Hiss/Mathias Villinger mit 6:3 Punkte und 45:38 gewonnenen Spiel knapp vor Alexander Reich/Raimund Stobbe mit ebenfalls 6:3 Punkten, aber nur mit 43:39 gewonnenen Spiele. Den 3. Platz belegte das Doppel Edgar Jäger/Klaus Stielow.