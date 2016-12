Bad Dürrheim Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 27

Nach ersten Informationen fuhr ein Fiat an der Ampelkreuzung Bad Dürrheim Richtung Schwenningen.Ein von hinten kommender BMW überholte den Fiat und übersah dabei einen entgegenkommenden Honda. Zwischen dem BMW und dem Honda kam es zu einem heftigen Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrer des BMW im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bad Dürrheim aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

Mit schweren Verletzungen wurde er vom Notarzt versorgt und ins Klinikum gebracht. Die weiteren Insassen des BMWs und des Hondas wurden ebenfalls verletzt und wurden ins Klinikum gebracht. Die beiden Insassen des Fiats blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die B 27 in Fahrtrichtung Schwenningen musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Am BMW sowie am Honda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.