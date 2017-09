Bad-Dürrheim Mehrere Straßen in den nächsten Tagen gesperrt

Bad Dürrheim. Ab dem heutigen Donnerstag, 17 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr wird der gesamte Parkplatz Stadtmitte für den Aufbau der Cycling-Messe sowie die Salinenstraße für Aufbauarbeiten gesperrt. Die Sperrung beginnt ab dem Rössle-Kreisel und führt bis zur Einmündung des Minara-Parkplatzes. Die Haltestelle Busbahnhof kann aufgrund der Veranstaltung nicht angefahren werden und wird deshalb an die Haltestelle Scheffelstraße verlegt. Die Ostbaar ist während des Wochenendes über die Rufbuszentrale der SBG zu erreichen. Der Bad Dürrheimer Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag statt. Für gehbehinderte Besucher werden Parkplätze im Bereich des ehemaligen Busbahnhofes freigehalten. Von Freitag bis einschließlich Sonntag kommt es immer wieder zu Sperrungen in der Umgebung.

Weitere Informationen: www.riderman.de/verkehrshinweise