Bad-Dürrheim Mehrere Gründungsmitglieder geehrt

Am 1. Mai steht das "Anfahren" des Vereins am Sunthauser See an. Dann sollen, bei hoffentlich schönem Wetter, ab Mittag die Modellboote ins Wasser gelassen werden. Über die Sommermonate hinweg werden die Modellskipper immer wieder dort anzutreffen sein, um ihrem Hobby zu frönen. In den 35 Jahren, seit denen der Verein besteht, gab es schon viele Schiffstaufen an der Anlegestelle, erinnert sich Bernhard Ulmschneider. Im April ist ein Arbeitseinsatz geplant, um die Anlegestelle der Modellskipper für die neue Saison herzurichten.

Geselligkeit pflegt der Verein auch bei seinen monatlichen Treffs, jeweils am zweiten und vierten Freitag eines Monats ab 19.30 Uhr im Vereinsheim in der Lehrenstraße gegenüber dem Gasthaus Lehre Post. Der Verein zählt derzeit 28 Mitglieder. 17 waren bei der Hauptversammlung anwesend. Einstimmig wiedergewählt wurden Vorsitzender Burwig und Schriftführer Michael Wunderle.

In Vertretung für Ortsvorsteher Albert Scherer würdigte sein Stellvertreter Christian Noack das Engagement des Vereins. Wenig Aussicht auf Realisierung sah Noack jedoch beim Wunsch von Ulmschneider, eine Gasleitung zum Vereinsgebäude zu führen. Bislang heizen die Modellskipper ihre Räumlichkeiten mit einer Flaschengasheizung, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Ein anderer Wunsch Ulmschneiders, eine marode Bank am See auszutauschen, werde an den Bauhof weitergeleitet.