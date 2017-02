Bad-Dürrheim Maut soll Schweizer nicht abhalten

Fluglärm: Angesprochen wurde das Thema Fluglärm durch den Luftverkehr nach Zürich. Das sei momentan "kein großes Thema in Bad Dürrheim", meinte Klumpp. Doch Angelika Strittmatter vom Vorstand des Generationentreffs entgegnete, dass Rückmeldungen von Bürgern in eine andere Richtung gingen und aktuell über eine höhere Belastung durch Flugverkehr geklagt werde. Frei meinte zu dem Thema, die Verhandlungen mit der Schweiz träten auf der Stelle. Derzeit gebe es in dem Alpenland Bemühungen, die Flugsituation neu zu regeln, was für den Schwarzwald-Baar-Kreis "deutlich mehr Flugverkehr" bedeuten könnte. "Das versuchen wir aktuell zu verhindern." Frei hat Verständnis für den Missmut der betroffenen Regionen auf deutscher Seite, weil die Sache ja schon mindestens 30 Jahre gehe. Das sei "schwer zu ertragen".

Große Ampelkreuzung: Der Kurstadt ist daran gelegen, eine Verbesserung der Verkehrssituation an der großen Ampelkreuzung von B 27 und B 33 bei Bad Dürrheim zu erreichen. "Unser Wunsch ist es, dass der Kreuzungsbereich entsprechend ausgebaut wird", betonte Klumpp. Diskutiert werde die Schaffung einer weiteren Abbiegespur Richtung Schwenningen. Auf Verständnis traf der Wunsch bei Frei. Gerade für eine Kur­stadt spielten Themen wie Stau und Feinstaubbelastung eine besondere Rolle.

Maut-Gebühren: Viele Schweizer kommen nach Bad Dürrheim, um beispielsweise das Solemar zu nutzen, das seien 18 bis 20 Prozent, hieß es in der Pressekonferenz. Die Kurverwaltung hofft deshalb, dass durch die geplanten Mautgebühren keine Schweizer vergrault würden. Frei spricht sich zwar für Sonderregelungen im grenznahen Bereich aus. Ungeachtet dessen glaubt er aber nicht, dass eine Maut sich negativ auf den Tourismus in Bad Dürrheim auswirken könnte. Schließlich würden auch die Nachbarländer eine Maut verlangen. Und angesichts dem im Vergleich zur Schweiz günstigen Solemareintritt bleibe ein Besuch Bad Dürrheims weiterhin interessant.