Bad Dürrheim. Martin Münch spielt am Mittwoch, 28. Dezember um 19.30 Uhr im Haus des Gastes Walzerträume. Er spielt die "Triologie der drei" Strauß, Chopin, Busoni, Reger, Satie und Münch. Die Jubilare des Jahres 2016 verkörpern auf höchst unterschiedliche Weise die für die heutige Zeit so wichtigen Themen des Brückenschlagens, der Vielfalt und der gleichzeitigen Bewahrung von Eigenheiten, so der Veranstalter. Die Konzerte der "Trilogie der drei" greifen verschiedene Themen auf und präsentieren sie in Gegenüberstellungen zu den Werken des Komponisten und Festivalgründers Martin Münch, teils in exemplarischen Einzelbeleuchtungen, teils im musikalisch entwicklungsgeschichtlichen Kontext. Das Konzert findet im Rahmen des Neckar-Musik-Festivals statt und wird gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung. Eintritt frei.