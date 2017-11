Bad-Dürrheim Maria Trapp mit 105 verstorben

Während eines Schwarzwaldaufenthaltes hatte sich Maria Trapp in Bad Dürrheim verliebt und beschlossen, hier ihren Lebensabend zu verbringen. Ihre Kindheit hatte sie im hessischen Städtchen Volksmarsen bei Kassel bei ihren Großeltern verbracht, da ihre Mutter bei der Geburt ihres Bruders verstorben war. In Aschaffenburg konnte sie als junges Mädchen im Haushalt ihre Onkels mitarbeiten und später an einer Mädchenschule die mittlere Reife abschließen. In Studien und Seminaren wurde sie zur Jugendleiterin ausgebildet.

Sie arbeitete viele Jahre als Sozialpädagogin mit Kindern zusammen und empfand dies stets als große Erfüllung. Für die Diözese Limburg und die Caritas arbeitete sie im Schuldienst. Von der hessischen Landesregierung wurde sie in einen Ausschuss berufen, um Richtlinien für den schulischen Unterricht mit auszuarbeiten.

Ihre Arbeit führte sie auch ins Ausland. Als Gouvernante war sie mehrere Jahre in Barcelona in Privathaushalten tätig. In dieser Zeit wurde in Limburg jedoch vehement um ihre Rückkehr an ihre alte Arbeitsstätte geworben, so dass sie schließlich zurückkehrte.