Bad-Dürrheim Mannsbilder mit Spielfreude

Bad Dürrheim. Man schreibt das Jahr 2015 nach Christus. Ganz Europa ist von Schubidubi-Kamillentee-Formationen und Weichspülschlager "besetzt". Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Schweizern bevölkertes Ländli hört nicht auf, dem dauergewellten Dauergegrinse lässig Widerstand zu leisten. Mit Tell’s Angels präsentieren die fünf Sänger von Bliss ihr neustes Comedy-A-cappella- Programm. Mit Witz und Charme, helvetisch-robuster Spielfreude und einer im A-cappella-Genre selten gesehenen Bühnenpräsenz sind Bliss wild entschlossen, Teutonien ganz ohne Pauken und Trompeten, dafür mit unglaublicher Wucht und engelsgleicher Herzlichkeit einzunehmen.

Die gestandenen Mannsbilder treffen die Töne präziser als Tell den Apfel und setzen so zu schillernden Höhenflügen an. Bliss ist Entertainment pur. Es sind nicht nur die beeindruckenden Songarrangements, die Bliss besonders machen, auch nicht die perfekte Show der fünf gestandenen Schweizer Mannsbilder. Auch dass sie allesamt schöne Männer sind, die manches Herz im Publikum höher schlagen lassen! Das Entscheidende bei Bliss ist die unbändige, positive Spielfreude. Sie ist so ansteckend, dass man weder Auge noch Ohr von ihnen lassen kann. Und wenn die Show vorüber ist, hat man sogar vergessen, dass es a cappella war.

Karten sind im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/66 62 66, sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online unter www.badduerrheim.de/veranstaltungen erhältlich. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19 Euro, und an der Abendkasse 24 Euro, ermäßigt 21 Euro.