Bad-Dürrheim Mann durch psychische Störung gefährlich?

Die Staatsanwaltschaft Konstanz meint ja, weil er im Sommer vorigen Jahres zwei Frauen durch exhibitionistische Handlungen belästigt haben soll. Und weil er Polizeibeamte beleidigt, gegen ein Näherungsverbot verstoßen und einem Nachbarn einen Faustschlag versetzt haben soll. Dabei sei seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen.

Das Landgericht Konstanz muss jetzt prüfen, ob der Mann in der Psychiatrie untergebracht werden muss. Am Montag schilderten Zeugen ihre Erlebnisse mit dem Beschuldigten, der seit einem schweren Unfall vor 14 Jahren seine Impulse nicht mehr richtig kontrollieren kann. Eine 72-jährige Fau aus Bad Dürrheim berichtete, wie sie den Mann im Juli vorigen Jahres kennengelernt hatte. Er habe ihren Hund so nett gefunden, berichtete sie. Dann sei man auf ihren bevorstehenden Umzug zu sprechen gekommen. Er habe sich sehr für ihre Wohnung interessiert, und sie habe ihn noch am gleichen Tag zu einer Besichtigung eingeladen.

Im Laufe des Gesprächs auf ihrem Sofa habe er dann seine Hand auf ihre Schulter gelegt. Dann habe er seine Hose halb heruntergezogen und sich neben ihr selbst befriedigt. Sie sei so geschockt gewesen, dass sie nicht habe reagieren können, erklärte sie vor Gericht sehr ausführlich. Als er ihre Mitwirkung bei dem Vorgang verlangt habe, habe sie abgelehnt: "Ich bin doch keine Hure", habe sie gesagt. Sie sei jedoch sehr höflich gewesen, damit er auf keinen Fall Gewalt anwendet.