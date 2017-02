Bad-Dürrheim Mann bei brutalem Übergriff schwer verletzt

Die mögliche Schusswaffe wurde bei ihm zunächst jedoch nicht gefunden. Während der Rettungsdienst das Opfer versorgte und zahlreiche weitere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Kriminalpolizei aus dem Präsidiumsgebiet die Einsatzstelle anfuhren, galt es vor Ort zunächst, die Tatwaffe zu suchen. So fuhr die Polizei die nähere Umgebung ab und kontrollierte auch Mülltonnen und Abfallbehälter, teilweise mit dem Geschädigten, der vom Rettungswagen aus die Beamten an verschiedene Örtlichkeiten zwischen Friedrichstraße und Karlstraße führte. Der in Gewahrsam genommene Täter wurde ebenfalls mit eingebunden. Eine Schusswaffe konnte dem Vernehmen nach jedoch nicht gefunden werden. Viel mehr stellte es sich wohl heraus, dass der Mann mit einem Schlagwerkzeug niedergestreckt wurde.

Mit dem Verdächtigen wurde am möglichen Tatort – einem Hinterhof in der Friedrichstraße – kurz darauf eine erste Begehung durchgeführt, bevor die Beamten den Mann zur weiteren Vernehmung mitnahmen.

Das Opfer kam derweil verletzt in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Bis in den späten Abend hinein sammelte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Von offizieller Stelle konnte zur Tat und den möglichen Hintergründen am Abend noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, erste Ergebnisse können eventuell im Laufe des Tages erwartet werden.