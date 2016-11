Bad-Dürrheim Man wünscht sich Spezialgeschäfte

Vorbereitet wurde wieder der Adventskalender, der vom 1. bis zum 24. Dezember jeweils von 16 bis 16.30 Uhr in einem Geschäft oder Betrieb stattfinden soll. Schön wäre es, wenn sich die Geschäfte, Schulen und Vereine mit vielen Aktionen am "Lebendigen Adventskalender" beteiligen würden, so Kanold. Auch das Rathaus sollte mitmachen, denn in beiden Gebäuden gäbe es genau 24 Fenster.

"Gut, dass Sie sich verstärkt auf den Weg machen, damit die Innenstadt attraktiver wird", hob Bürgermeister Walter Klumpp hervor. Wichtig sei es, das sich alle Verantwortlichen zu Gesprächen an einen runden Tisch setzten. Was die Kurklinik Irma betreffe, so sei die Stadt in Verbindung mit einem Investor und einem Planer, es bestehe die Hoffnung, das 2017 alles in Rollen komme. Aus diesem Grund solle die Sanierung der Bahnhofstraße erst im Jahr 2018 angegangen werde, da es sonst zu viele Baustellen gäbe. Vorbereitet werde bereits die nächste Gewerbeschau, die am 13. und 14. Mai 2017 auf dem Großparkplatz, im Haus des Gastes und im Haus des Bürgers stattfinden wird.

Verschiedene Gruppen haben sich gebildet, um den Rahmen mit einem vielfältigen Programm zu gestalten. Voraussichtlich werden die Anmeldungsformulare im Dezember fertig sein, zunächst werden dabei die eigenen Mitglieder mit ihren Platzwünschen berücksichtigt. Veränderungen in der Führungsriege erbrachten die anstehenden Wahlen: Zum Schriftführer wurde Jonas Preuss gewählt, zum Beisitzer Thomas Schatz.