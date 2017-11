Bad-Dürrheim Man lernt den Luxus zu schätzen

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal.) Groß war das Interesse am Vortrag von Fabienne Storz. Die 25-jährige verbrachte nach ihrem Studium zur Grundschullehrerin sechs Monate in einem Waisenhaus in Tansania. Durch den Brigachtaler Verein "Liso Tanzania" war sie im Dorf Dareda als Volonteer im Einsatz.