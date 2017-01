Bad-Dürrheim Männergesangverein auf einem guten Weg

Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Lothar Gail, zeigte sich in seiner Begrüßungsansprache erfreut über die andauernde positive Einstellung der Sänger zum modernen Chorgesang. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr sah er den Verein auf dem richtigen Weg. Die Sänger hätten es immer wieder verstanden, von Projekt zu Projekt, ihre Begeisterung auf das jeweilige Publikum zu übertragen und damit die Qualität des Chorgesangs hervorragend zu vermitteln. Besonders angetan war Gail über den vom Sänger Gerhard Schneider neu entwickelten Internetauftritt des Chores. Die Projektgruppe SAM habe mit ihren Benefiz-Veranstaltungen in den Kirchen in Tuningen und Sunthausen umfangreiche Spenden für soziale Einrichtungen sammeln können.