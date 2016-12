Bad-Dürrheim Männerchor startet neues Projekt

Seit einem "Achteljahrtausend" wird in diesem Chor gesungen, gelebt, gelacht, gefeiert und auch getrauert. Hieraus entstanden Kameradschaften, ja einige Freundschaften die sich bis ins hohe Alter bewährten. Fünf Generationen Menschen- und Dorfgeschichten sollen mit diesem Unterfangen nacherzählt und veranschaulicht werden. Und wie es sich für so einen Chor gehört, werden diese Lebensabschnitte mit Gesang und Musik als geschichtliches Menü am 21. Oktober 2017 serviert.

Lieder von Ambros über Gabalier bis zu Belafonte in der Auswahl

Unterstützt wird diese Darbietung von 13 Instrumentalmusikern aus Sunthausen und Umgebung, die sich "s’Ensemble" nennen und zusammen mit den Sängern dieses Veranstaltung zu einem Erlebnis der besonderen Art werden lassen wolle.

Zur Auswahl stehen Lieder von Wolfgang Ambros bis Andreas Gabalier, von Harry Belafonte bis Megan Trainor, von Frank Sinatra bis Xavier Naidoo und viele mehr. Bei dieser Auswahl wird sicherlich der Geschmack einiger Generationen getroffen, um so den gesanglichen Eintritt und die Entscheidung für eine zeitlich begrenzte Chorteilnahme zu erleichtern. Die ersten Proben starten am Montag, 6. Februar, 20 Uhr im ehemaligen Schulhaus. Interessierte können dann immer montags unverbindlich und ohne Vereinszwang mal in die Probe reinhören und -schnuppern.

Die "altgedienten" Sänger des Chors werden jeden Neuling sofort in ihren Reihen aufnehmen, so dürfte eine Entscheidung, bis zum 21. Oktober 2017 zu bleiben, leichter fallen. Wem es gefällt, ist auch danach herzlich willkommen, so der Vorsitzende Lothar Gail.

Weitere Informationen: Vorsitzender Lothar Gail. Telefon 07706/919 093, E-Mail: lothar.gail@t-online.de, unter www.mgvsunthausen.de oder bei jedem aktiven Sänger.