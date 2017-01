Bad-Dürrheim Männerchor blickt auf 125 Jahre

Nun hatte man Mut gefasst, und es 2015 mit einem neuen Projekt in "Deutsch Rock und Pop" versucht, welches genauso gut einschlug, wie das im Jahre 2016 aufgeführte Konzert unter dem Titel "Es war einmal in Amerika". Nun ist ein weiteres Projekt geplant, das unter dem Motto "Best of" mit Stücken aus den vorangegangen Projekten aufgeführt werden soll.

Der Lauf der Geschichte

Die 125-jährige Geschichte soll, so ist es geplant, mit entsprechenden Liedern, Text- und Bildvorträgen dem Publikum erzählt werden. Dazu möchten Dirigentin und der Vorstand Projektsänger motivieren, die sich in dieses Jubeljahr mit einbringen möchten. Die erste Probe hierzu ist am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im ehemaligen Schulhaus in Sunthausen. Die eigentliche Jubiläumsveranstaltung und zugleich Ende des Projekts wird am 21. Oktober sein, in der Hoffnung, dass so mancher Sänger auch in Zukunft den Chor verstärken möchte. Informationen gibt’s beim Vorsitzenden Lothar Gail unter der Telefonnummer 07706/91 90 93 oder unter www.mgvsunthausen.de.