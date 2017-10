Bad Dürrheim. Ein Tag für Männer gibt es am Samstag, 28. Oktober in Bad Dürrheim. Die Gruppe starten um 10 Uhr an der Pfarrkirche, St. Johann, Schulstraße 1, und geht den "Weg der Besinnung". Das wird knapp drei Stunden brauchen. Nach der Wanderung machen die Männer eine "Teilete", wozu jeder etwas zum Vespern mitbringen sollte. Getränke sind vorhanden. Im Anschluss kommen die Gruppe in den Räumen der Kur­seelsorge zusammen.