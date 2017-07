Bad-Dürrheim Lutherwoche setzt Ausrufezeichen

Mit dem Bobby Car durchs Gotteshaus

Wocheneröffnung mit Matinee und Kinderchor, offenes Singen, Senioren-Nachmittag, Kinder-Bibelwoche, Bücherei-Lesung, Jugendgottesdienst und mehr – die Kirche setzte in Bad Dürrheim doch einige Ausrufezeichen. Über Martin Luther als bedeutendsten der protestantischen Reformatoren wurde selbstverständlich umfangreich berichtet. Bernhard Jaeckel erinnerte jedoch daran, dass Luther vor 500 Jahren nicht allein auf weiter Flur gestanden habe. Das protestantische und katholische Kirchenleben mag tief im Kern viele Gemeinsamkeiten haben, in der Kur- und Bäderstadt wurde nun aber wieder deutlich, dass man in der evangelischen Kirche nach wie vor lockerer und ungezwungener unterwegs ist als in mancher anderen. Beim Jugendgottesdienst unter dem Motto Safety First nahm ein junger Mann sogar auf dem Bobby Car Platz und "rutschte" durch die Johanneskirche, insgesamt lachte der ältere Nachwuchs bei seiner selbst gestalteten Kirchenstunde viel und auch schon einmal lauter.

Die Ökumene wurde übrigens nicht allein beim Sonntags-Gottesdienst vollzogen, am Mittwoch etwa gab es dahingehende geistliche Worte auch beim Abendgebet in der Kapelle des Hotels Soleo. Die Musik ist der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheims wichtig, auf der Baar greift man überdurchschnittlich oft zu den Instrumenten.

Gitarren und Flöten dürfen dabei nicht fehlen, die diesjährige Stunde der Kirchenmusik beispielsweise umfasst ganze 13 und teils hochkarätige Auftritte. Folgerichtig setzten Musiker schließlich den Schlusspunkt der Luther-Festwoche, am Sonntagabend ließ das Barockensemble unter der Leitung von Susanne Heinrich bitten. Heinrich selbst (Cembalo) sowie Irene Mennen-Berg (Blockflöte) und Hans-Joachim Berg (Barock-Violine) interpretierten Kompositionen von Bach, Telemann, Vivaldi, Corelli und Tartini.