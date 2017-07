Bad-Dürrheim "Lutherwoche" klingt wohltuend aus

Bad Dürrheim (flo). Mit Musik des 17. und 18. Jahrhunderts endete die Luther-Festwoche in Bad Dürrheim, das erst vor zwei Jahren gebildete "Barockensemble" wurde in der Johanneskirche kräftig beklatscht. Die in der evangelischen Kirchengemeinde aktive Organistin Susanne Heinrich sowie das Ehepaar Irene Mennen-Berg und Hans Joachim Berg stellten sich in der Kur- und Bäderstadt als Trio vor und ließen die Vergangenheit wieder lebendig werden – im Gotteshaus breitete sich die barocke Klangwelt wohltuend aus.