Bad-Dürrheim Luisenklinik befreit sich aus Platznot

Bad Dürrheim. Der Neubau entsteht an der Nordseite des Geländes und fügt sich zwischen dem Bettina-Falk-Haus und der Klinikschule ein, mit dem bestehenden Patientenhaus wird es unterirdisch verbunden. Technikräume und Tiefgaragenstellplätze im Untergeschoss, Büros und ein Gymnastikraum im Erdgeschoss sowie elf Patientenzimmer im ersten und zweiten Obergeschoss sind in dem Flachdachbau geplant. Der Keller wird betoniert, der Aufbau erfolgt in Holzständerweise. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit, und es herrscht ein angenehmes Raumklima, führt der Geschäftsführer aus.

Eine Patienteneinheit in dem Neubau besteht aus zwei Schlafzimmern. Der Grund dafür ist einfach, denn in diesem Gebäude sollen Mütter und Väter, die zur Behandlung in die Klinik kommen, untergebracht werden, die ihre Kinder mitbringen. Oftmals gebe es keine Möglichkeit, Kinder bei Verwandten oder Freunden während eines Reha-Aufenthalts unterzubringen, führt Sven Wahl aus. Viele lebten sozial isoliert, und soziale Strukturen hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. Die Möglichkeit, Kinder mit in die Reha zu nehmen, bestehe schon jetzt. Doch seien diese in den regulären Patientenhäusern untergebracht, was nicht immer optimal sei. In diesem Haus nun entstehe beispielsweise auch ein Aufenthaltsraum für Schlechtwettertage.

Eine weitere Notwendigkeit für den Neubau ist auch die Tatsache, dass ein Teil der Verwaltung immer noch in sechs Bürocontainern untergebracht ist. Im Winter seien diese kalt, im Sommer zu heiß, und ansehnlich sei es auch nicht. So werden auch diese zum Jahresende vom Gelände verschwunden sein, freut sich der Geschäftsführer.