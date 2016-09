Bad-Dürrheim Löcher am Adlerplatz sollen bald geschlossen werden

Bad Dürrheim. Mit einer Vielzahl an Baugesuchen hatte der Technische Ausschuss in seiner gestrigen Sitzung zu tun. Unter Verschiedenes ging Karlheinz Mundinger außerdem auf "Löcher" im Bereich des Adlerplatzes ein, an denen seit einiger Zeit nicht mehr oder nur sporadisch gearbeitet werde. "Ich sehe dort niemanden", kritisierte er den mangelnden Baufortschritt. Bürgermeister Walter Klumpp entgegnete, dass dort noch Wasser im Bereich der Gasleitungen entfernt werden müsse und hierfür Spezialfahrzeuge nötig seien. Diese seien bestellt und würden in den nächsten Tagen wohl eingesetzt. Dann könnten die Löcher auch zugemacht werden.