Bad-Dürrheim Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Bad Dürrheim. Am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr, wollte ein Audi-Fahrer den Lkw-Sattelzug auf der A 864 überholen, dabei zog der Fahrer des Lastwagens plötzlich nach links. Der Audi-Fahrer musste nach links ausweichen, geriet ins angrenzende Bankett und überrollte dabei einen Schneeleitpfahl. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall und den Schaden am Audi in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Lenker des Sattelzuges weiter. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw-Sattelzug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741/34 87 90, in Verbindung zu setzen.