Bad-Dürrheim Literaturexpertin referiert im "Lebenswert"

Bad Dürrheim. Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Eine Welt" am Freitag, 7. April, in den Räumen des Generationentreffs, Viktoriastraße 7, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Thema des Abends ist die "Literatur der Welt – Die Magie der Bücher". Mit dem Lesen von Büchern weite man den Blick auf die Welt und erhalte eine neue Sicht der Dinge, so Lachenmaier. Die Referentin stellt eine Reihe interessanter internationaler Romane vor. Danach besteht die Möglichkeit, mit Lachenmaier zu diskutieren und Fragen zu stellen.