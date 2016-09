Bad-Dürrheim Liste mit Maßnahmen aufgestellt

Auf dem Sektor Hochbau soll das südliche Friedhofstor für 1100 Euro verbreitert werden. Nach Bedarf will man eine Reihe für Reihengräber und eine für Urnengräber anlegen lassen. Die kalkulierten Kosten liegen für beide Maßnahmen bei 10 300 Euro.

Die vom Kindergarten angemeldeten Wünsche teilte der Ortschaftsrat in Einzelmaßnahmen auf. Angeführt wird die Liste von einem Außenspielgerät mit Klettermöglichkeit für Kinder unter drei Jahren für rund 6000 Euro. Nachfolgend platziert wurden Schränke und Schiebetüren für 2300 Euro. Auf Rang drei folgt der mit 20 000 Euro kalkulierte Anbau hinter der Garage für Außenspielgeräte und Fahrzeuge.

Das beantragte Streichen des roten Geländers bei der Außenrampe schrieb der Ortsvorsteher den Unterhaltungsmaßnahmen und damit einer anderen Kostenstelle zu.

Zurückgestellt wurden bis auf weiteres geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen in Form von Verschwenkungen der Fahrbahn auf der Kreisstraße an den Ortseingängen Süd und Nord. In diesem Zusammenhang wies Albert Scherer darauf hin, dass Sunthausen der einzige Bad Dürrheimer Stadtteil sei, dessen Ortsdurchfahrt noch nicht saniert sei. Dass diese aber in vier bis fünf Jahren erfolgen könnte, ließ Landrat Sven Hinterseh vor kurzem bei der Einweihung der Ortsdurchfahrt von Biesingen anklingen. Ebenfalls zurückgestellt wurde die Anlegung von sieben Parkplätzen in Schotterbauweise hinter dem Rathaus. Als Grund dafür wurde genannt, dass die Verteilerstation für das Glasfaserkabel hinter dem Rathaus errichtet werden soll, deren Standort jedoch noch nicht genau festgelegt wurde.