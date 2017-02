Bad-Dürrheim Lifter bald im Einsatz

Nach technischen und durchaus auch langwierigen Prüfungen, zum Beispiel in Sachen Soleresistenz des Baumaterials des Lifters, der Standortverankerungen am Beckenrand, der Bodenbeschaffenheit und des absolut sicheren Handlings für den Menschen entschied sich die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim für ein mobiles Lifter-Modell.

Der mobile Lifter, der ohne Bodenverankerung an den Beckenrand des großen Innenbeckens gefahren werden kann, ermöglicht nun allen Badegästen Erholung und Genuss in der Solemar-Therme. Der mobile Lifter lässt sich einfach und bequem bedienen. Aus Sicherheitsgründen übernimmt dies stets das geschulte Solemarpersonal für die Gäste. Einfach im Vorfeld bei der Aufsicht des Solemars anmelden, und jeder Badegast kommt in den Genuss der angenehm warmen Heilsole.