Bad-Dürrheim Liederkranz freut sich über Erfolg

Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Mitverantwortlich für diese gute Entwicklung ist sicherlich auch die engagierte Arbeit des Vorstandes unter der Führung von Corina Ewadinger, die mit launigen Worten am vergangenen Sonntag das neue Kinderprojekt des Chores vorstellte.

Unter der Leitung des neuen Dirigenten Matthias Listmann studierten die Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren binnen einer Stunde ein Stück der Gruppe Silbermond ein. "Irgendwas bleibt" – so der Titel des nachdenklichen Songs aus dem Jahr 2009. Beeindruckend war besonders, wie schnell die Kinder den Text in das chorische Singen einbringen konnten. Sichtlich imponiert war auch der Dirigent, der die 15 Kinder am Piano begleitete. Chorvorsitzende Corina Ewadinger zeigte sich dann auch sehr erfreut, dass in so kurzer Zeit so viele Kinder an dem Projekt teilnehmen wollten und ihre Stimme dem Kurzzeitprojektchor zur Verfügung stellten.

Herzlicher Applaus der Anwesenden erfüllte die Kinderherzen mit Stolz. Aber nicht nur die Kinder ließen ihre Stimmen erklingen. Der Liederkranz Oberbaldingen zeigte sein Können in einem weiteren Programmpunkt des Festes mit einem Auszug aus ihrem Repertoire, welches sowohl das klassischen Chorlied als auch moderne Stücke umfasste. In einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten wies die Vorsitzende darauf hin, dass inzwischen auch viele jüngere Erwachsene dank seines vielseitigen Repertoire den Weg zum Liederkranz Oberbaldingen gefunden hätten.