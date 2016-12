Bad-Dürrheim Lichter nun endgültig aus

Das Haus gehört seit geraumer Zeit nicht mehr dem ursprünglichen Erbauer Ralf Dickscheid. Er verkaufte die Immobilie an die Stiftung "Helfen aus Dank" in St. Georgen, einer der Vorsitzenden ist Constanin Papst aus St. Georgen. Die Stiftung "Helfen aus Dank" wurde im Jahr 2005 als mildtätige Stiftung gegründet, so ist es auf der Homepage zu lesen. In Folge der Zusammenlegung der "Georg und Doris Papst Stiftung" mit der Stiftung "Helfen aus Dank" im Jahr 2009 kam es zu einer Zweckerweiterung, so dass die Stiftung im Rahmen ihres konkreten Stiftungszwecks seitdem sowohl mildtätige als auch gemeinnützige und kirchliche Zwecke verfolgt. 2012 kaufte man das Haus, da man von dem Konzept wie auch von dem qualitativ hochwertigen Gebäude überzeugt war, so Papst. Aktuell sucht man intensiv nach neuen Mietern. "Interessenten sind vorhanden, Stand heute ist jedoch noch kein Mietvertrag unterschrieben", so Constanin Papst. Erklärtes Ziel ist es jedoch, das Haus im ersten Quartal 2017 wieder aufzuschließen.

In der Charakteristik soll es ein Ärztehaus bleiben, da die ganze Infrastruktur darauf ausgerichtet sei. Ein Zahnarzt könnte beispielsweise sofort anfangen, für einen anderen Mediziner müsste man umbauen, erzählt der Stiftungsvorstand. Woran es scheiterte? Hier kann Papst nur mutmaßen: Eventuell sei es für reine Zahnmedizin zu groß dimensioniert gewesen.